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Молния попала. Без электричества остались жители района в Костанае

Фотография для новости Молния попала. Без электричества остались жители района в Костанае

pixabay.com

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, 9 июня во время грозы молния попала в воздушные линии электропередач 10кВ.

В результате произошло разрушения изоляции линии 10кВ.

«Сегодня электроснабжение населенного пункта частично восстановлено, в течение двух часов электроснабжение будет восстановлено полностью», — сообщили в акимате Костаная.

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