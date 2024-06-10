Молния попала. Без электричества остались жители района в Костанае

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Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, 9 июня во время грозы молния попала в воздушные линии электропередач 10кВ.
В результате произошло разрушения изоляции линии 10кВ.
«Сегодня электроснабжение населенного пункта частично восстановлено, в течение двух часов электроснабжение будет восстановлено полностью», — сообщили в акимате Костаная.
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