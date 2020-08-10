Молния стала причиной восьми пожаров в Костанайской области

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По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, за прошедшие выходные дни в Костанайской области зарегистрировано 8 природных пожаров. Во всех случаях их причиной стал грозовой разряд.
В эти дни горели лесные околки, трава в Наурзумском районе на территории Наурзумского заповедника, в Аулиекольском районе на территории Семиозерного учреждения лесного хозяйства, в Карабалыкском районе на территории Михайловского учреждения лесного хозяйства.
«Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра. Департамент по ЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать меры при осторожности при ухудшений погодных условий», — сообщили в пресс-службе областного ведомства.
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