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Молодая мама скончалась в перинатальном центре Костанайской областной больницы

Фото из открытых источничков

Данный факт подтвердил заместитель руководителя управления здравоохранения региона Арман Баймагамбетов.

Ребенка удалось спасти.

Подробности случившегося при этом представитель управления уточнять отказался, сославшись на проведение расследования и медицинскую этику.

«Есть определенные временные рамки, в которые так скажем появляется компетенция для дачи полного ответа. На сегодняшний день так скажем, идет исследование причин начиная так скажем с начала пути данного случая. И когда нам будут они ясны, более менее четкое понимание будет, я думаю тогда мы можем дать более полную и достоверную информацию», — сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Арман Баймагамбетов.

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