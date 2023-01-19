Молодая мама скончалась в перинатальном центре Костанайской областной больницы

Фото из открытых источничков
Данный факт подтвердил заместитель руководителя управления здравоохранения региона Арман Баймагамбетов.
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Ребенка удалось спасти.
Подробности случившегося при этом представитель управления уточнять отказался, сославшись на проведение расследования и медицинскую этику.
«Есть определенные временные рамки, в которые так скажем появляется компетенция для дачи полного ответа. На сегодняшний день так скажем, идет исследование причин начиная так скажем с начала пути данного случая. И когда нам будут они ясны, более менее четкое понимание будет, я думаю тогда мы можем дать более полную и достоверную информацию», — сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Арман Баймагамбетов.