Молодые и успешные казахстанцы могут помочь школьникам в выборе профессии

Помочь школьникам и студентам определиться со своей будущей профессией смогут два новых казахстанских проекта. В их рамках по всей стране пройдет череда тренингов и встреч учащихся с успешными представителями разных сфер деятельности. При этом многих спикеров пригласят из числа людей до 30 лет, передает alau.kz

Два новых отечественных проекта должны помочь школьникам и студентам в том, что касается их профессиональной ориентации. Один из них — «Профнавигация». Благодаря его запуску, по всей стране уже проводятся тренинги для учащихся школ. С их помощью организаторы хотят научить школьников делать рациональный выбор своей будущей специальности.

«На текущий момент проведено 79 тренингов в 16 областях по 5 темам. Это профориентация и построение карьерной траектории, эмоциональный интеллект и проектное мышление, эффективные коммуникации и ораторское мастерство, а также командная работа и логическое мышление. Я уверен, что данные тренинги будут очень полезны для учеников старших классов средних школ»,- рассказал на столичном брифинге Алишер Дунгенин, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Болашак».

Ожидается, что проводимые встречи смогут охватить не меньше 20 тысяч школьников. А в будущем записи проводимых тренингов разработчики планируют выкладывать в открытый доступ в социальных сетях. Пока же информацию об актуальных профессиях от спикеров можно услышать на проводимых семинарах. Причем, как сообщают специалисты, предлагаемый выбор профессий хоть и велик, но все же ориентируется на мировые тренды. И согласно им в число востребованных профессий сейчас попадает производственный сектор экономики. Так что новые кадры казахстанский рынок труда ожидает именно в этой сфере.

«Планируется организация и проведение психологических диагностик и тестирования. Этот вопрос также касается бизнеса. И мы планируем в этот проект привлечь больше предприятий обрабатывающей отрасли»,- рассказал Ернар Жакашев, представитель ОФ «Развитие гражданских и правовых инициатив».

Привлекать будут и яркие примеры успешного ведения бизнеса или освоения профессии. В этом поможет второй казахстанский проект «Поколение Независимости». Его главными лицами станут молодые люди, которые родились в республике после обретения ею независимости, и те, кто, несмотря на свой порой юный возраст, успели добиться карьерных высот.

«Мы планируем собрать 500 наиболее успешных людей и рассказать их историю развития, того как они к этому пришли и в рамках этого проекта также планируется проведение специальных коучей, встреч с успешными профессионалами разной отрасли»,- сообщил Ернар Жакашев.

Поиск 500 историй сейчас идет по всей стране. До конца ноября пул успешных профессионалов должен быть сформирован. Тогда эти молодые люди смогут выступить в качестве спикеров не только перед школьниками, но и студентами ВУЗов и колледжей. Реализация проектов «Профнавигация» и «Поколение Независимости» будет проводиться в течение всего 2021 года. В общей сложности на реализацию всех идей проектов по профессиональному ориентированию учащихся предусмотрено около 50 миллионов тенге.

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