Молодые костанайцы смогут приобрести жилье на выгодных условиях

Для этого управлением общественного развития и филиалом Отбасы банка разработана специальная программа Жас шанырак.

В этом году программу планируют запустить только в Костанае. Ее участниками смогут стать молодые специалисты востребованных специальностей.

В Костанае разработали проект региональной жилищной программы для молодых специалистов «Жас шанырак». Суть её в том, чтобы молодёжь могла получать льготные кредиты на покупку жилья за счет совместных средств акимата Костанайской области и Отбасы банка. Программа расчитана на молодых специалистов востребованных отраслей.

«Условия для участников программы предлагается осуществить ставку кредитования от 5%. Минимальный размер первоначального взноса от 10%. Срок кредитования осуществляется до 19 лет. Сумма одного займа до 15 миллионов тенге. При этом требования к участником региональной программы — будет молодежь в возрасте до 35 лет. Обязательно стаж от 6 месяцев»,- рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанасйкой области Берик Танжариков.

В этом году планируется программу реализовать в пилотном режиме только на территории Костаная. На эти цели, как рассказал Берик Танжариков, требуется 700 миллионов тенге. А руководитель управления общественного развития отметил, что согласно анализу рынка труда, в ближайшие годы в областном центре будут восстребованы специалисты сфер здравоохранения, социальных услуг, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

«Порядок реализации проекта выглядит следующим образом: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заключает соглашение с филиалом Отбасы банк, в соответствии с которым акимат выделяет средства из бюджета в рамках кредита Отбасы банка под 00,1% . Управление общественного развития осуществляет прием заявок на участие в программе через организацию деятельности конкурсной комиссии. По итогам формирует список участников программы из числа молодежи, граждан до 35 лет и передает в филиал АО Отбасы банк.»,- отметил руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев.

После этого Отбасы банк также проводит квалификацию участников, и выдает жилищный займ. Марат Журкабаев предложил во избежание недовольства со стороны населения и по аналогии с программами в других регионах, производить прием участников по балльной системе с участием конкурсной комиссии. Начать реализацию программы планируется уже в ближайшее время, уже в понедельник этот вопрос рассмотрят на сессии областного маслихата.

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