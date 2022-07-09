USD 474.92
EUR 480.52
RUB 7.72
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Молодые костанайцы смогут приобрести жилье на выгодных условиях

Молодые костанайцы смогут приобрести жилье на выгодных условиях

Для этого управлением общественного развития и филиалом Отбасы банка разработана специальная программа Жас шанырак.

В этом году программу планируют запустить только в Костанае. Ее участниками смогут стать молодые специалисты востребованных специальностей.

В Костанае разработали проект региональной жилищной программы для молодых специалистов «Жас шанырак». Суть её в том, чтобы молодёжь могла получать льготные кредиты на покупку жилья за счет совместных средств акимата Костанайской области и Отбасы банка. Программа расчитана на молодых специалистов востребованных отраслей.

«Условия для участников программы предлагается осуществить ставку кредитования от 5%. Минимальный размер первоначального взноса от 10%. Срок кредитования осуществляется до 19 лет. Сумма одного займа до 15 миллионов тенге. При этом требования к участником региональной программы — будет молодежь в возрасте до 35 лет. Обязательно стаж от 6 месяцев»,- рассказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанасйкой области Берик Танжариков.

В этом году планируется программу реализовать в пилотном режиме только на территории Костаная. На эти цели, как рассказал Берик Танжариков, требуется 700 миллионов тенге. А руководитель управления общественного развития отметил, что согласно анализу рынка труда, в ближайшие годы в областном центре будут восстребованы специалисты сфер здравоохранения, социальных услуг, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

«Порядок реализации проекта выглядит следующим образом: управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства заключает соглашение с филиалом Отбасы банк, в соответствии с которым акимат выделяет средства из бюджета в рамках кредита Отбасы банка под 00,1% . Управление общественного развития осуществляет прием заявок на участие в программе через организацию деятельности конкурсной комиссии. По итогам формирует список участников программы из числа молодежи, граждан до 35 лет и передает в филиал АО Отбасы банк.»,- отметил руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев.

После этого Отбасы банк также проводит квалификацию участников, и выдает жилищный займ. Марат Журкабаев предложил во избежание недовольства со стороны населения и по аналогии с программами в других регионах, производить прием участников по балльной системе с участием конкурсной комиссии. Начать реализацию программы планируется уже в ближайшее время, уже в понедельник этот вопрос рассмотрят на сессии областного маслихата.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Названа причина удорожания сахара в Казахстане