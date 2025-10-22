В Костанае полиция фиксирует тревожную тенденцию — местные жители всё чаще становятся соучастниками интернет-мошенничеств, сами того не осознавая. Об этом сообщили представители городского управления полиции в ходе брифинга, посвящённого борьбе с киберпреступностью.

По словам правоохранителей, раскрытие подобных преступлений осложняется тем, что большинство злоумышленников находятся за пределами Казахстана, а аферы носят транснациональный характер. Однако, как отмечают полицейские, сами жители создают для преступников благоприятные условия.

«Только за сентябрь на территории Костаная задержано 25 молодых людей, которые продавали свои мессенджеры WhatsApp злоумышленникам. Они регистрировали аккаунты и сдавали их в аренду по цене от 5 до 30 долларов. После этого мошенники использовали эти номера для звонков и обмана граждан по всей стране», — рассказали в полиции.

Ранее преступники использовали SIP-телефонию, однако после того как государственные органы усилили контроль и блокировку международных вызовов, мошенники начали действовать через мессенджеры, используя данные казахстанцев.

«Теперь злоумышленники регистрируют аккаунты на наших же граждан и совершают звонки с казахстанских номеров, чтобы вызвать больше доверия у жертв», — отметили полицейские.

Полиция призывает граждан не передавать свои личные данные, SIM-карты и учетные записи третьим лицам. Участие в подобных схемах может повлечь уголовную ответственность.

Власти напоминают: интернет-мошенничество — одно из самых быстрорастущих преступлений, и борьба с ним требует не только работы правоохранительных органов, но и осознанности самих граждан.

