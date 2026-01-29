Главный врач областного кардиологического центра Дмитрий Лобков рассказал о серьёзных последствиях длительного употребления энергетических напитков для сердечно-сосудистой системы, особенно у молодых людей в возрасте 25–30 лет.

По его словам, в практике медиков были пациенты, которые употребляли энергетики на протяжении нескольких лет. В результате у них развивались нарушения сердечного ритма, а само сердце увеличивалось в размерах.

Снижение эффективности работы сердца

Как отметил специалист, у здорового молодого человека сердце обычно работает с эффективностью на уровне 60–70%. Однако у пациентов, регулярно употреблявших энергетические напитки, сократимость сердца — так называемый коэффициент полезного действия — снижалась до 30%.

Необратимые последствия и летальные случаи

Главный врач областного кардиологического центра Дмитрий Лобков подчеркнул, что в ряде случаев изменения в сердечной мышце оказывались необратимыми.

«К сожалению, некоторые пациенты, которых мы наблюдали, уже умерли. Это связано с тем, что патологические изменения в сердце были запущены и не поддавались восстановлению», — сообщил он.

Есть ли шанс на восстановление

Вместе с тем врач отметил и положительные примеры. По его словам, пациенты, которые вовремя отказались от энергетиков и перешли к здоровому образу жизни, смогли восстановить работу сердечно-сосудистой системы. При прекращении употребления стимулирующих напитков и соблюдении рекомендаций медиков функции сердца постепенно нормализуются.

Медики призывают жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и помнить, что регулярное употребление энергетиков может привести к тяжёлым и необратимым последствиям для сердца.

