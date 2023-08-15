Молодых людей, желающих открыть свой бизнес по льготной программе не могут найти в Костанае

Деньги, выделенные на эти цели, скорее всего останутся не востребованными. На сегодня одобрено лишь 13 заявок, 3 находятся на рассмотрении, 18 претендентов занимаются сбором документов.

При этом есть возможность дать старт бизнесу шестидесяти пяти человек.

«В сельской местности данное направление востребовано в связи с тем, что основным видом деятельности претендентов является животноводство. Центром занятости населения, а с июля текущего года карьерным центром проводится очень большой объем разъяснительной работы», — говорит руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Акбопе Манатова.

Назвала Акбопе Манатова и основные причины, по которым костанайская молодежь не может получить государственные деньги. Лидирует — плохая кредитная история, также часто причиной отказа становится отсутствие залогового имущества, либо оно есть, но уже находится в залоге. Не стабильна ситуация и по рабочим местам для молодежи. В рамках госпроектов работает целый ряд программ, где при отсутствии опыта, даже будучи студентом, молодой костанаец может трудоустроиться.

«Плановый показатель по созданию рабочих мест «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» находится на исполнении до конца года. В связи с тем, что на данные проекты направляются выпускники вузов и сузов, трудоустройство планируется с августа текущего года, после завершения обучения студентами», — отмечает Манатова.

Также сегодня были названы работодатели, которые должны были трудоустроить костанайцев в рамках нацпроектов, но либо не сделали этого совсем, либо значительно отстают от заявленных ранее цифр.

«На сегодняшний день остаются неисполненными показатели — в ТОО «Регалит» на пяти проектах планировалось 45 рабочих мест, ТОО «Теплоэнергострой» на четырех проектах планировалось 24 рабочих места, ТОО «Азия» на одном проекте — 30 рабочих мест, ТОО «Ван» на одном проекте создано одно рабочее место, при плане 27, ТОО «Асыл» на оном проекте 2 рабочих места, также ни одного не создано», — сообщила руководитель отдела.

В этом направлении работу было рекомендовано усилить, в случае необходимости на помощь должен прийти карьерный центр. Не возникло проблем по проекту «Серебряный возраст» и по социальным рабочим местам, здесь все поставленные цели и показатели уже достигнуты.

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