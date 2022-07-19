Молоко подорожало в Казахстане

С начала года цена на питьевое молоко в Казахстане выросла на 17 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Производство жидкого молока и сливок за январь — май этого года сократилось на 7 процентов по сравнению с предыдущим и составило 235,3 тысячи тонн. Это первое снижение темпов производства за шесть лет. Больше всего молока при этом произвели в Северо-Казахстанской (75,7 тысячи тонн) и Алматинской (44,2 тысячи тонн) области.

Казахстанские заводы обеспечили 95,9 процента от спроса на молоко и сливки. Доля завезенных молока и сливок из-за рубежа выросла с 3,7 до 4,1 процента. Объем реализации на внутреннем рынке сократился на 3,7 процента, до 192 тысяч тонн, а экспорт упал почти вдвое, до 5,6 тысячи тонн.

Цена на молоко по итогам июня выросла на 2,4 процента, а с начала года — сразу на 17,2 процента. По сравнению с прошлым годом цена на молоко выросла на 21,5 процента.

Потребление сырого молока в первом квартале текущего года составило 3,5 литра в среднем на душу населения — на пять процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2021-го. Потребление сливок, наоборот, выросло в полтора раза, но лишь до 47 миллилитров в среднем на душу населения.

Потребление молока в разрезе местности значительно разнится. В городской местности в первом квартале 2022 года потребление составляло 1,73 литра сырого молока в среднем на душу населения, в сельской местности — сразу 6,04 литра.

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