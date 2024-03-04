Момент грубого обращения с ребенком в детском саду Костаная попал на камеру наблюдения

Инцидент, о котором стало широко известно в последние дни благодаря вот этому видео, распространяемому в соцсетях, произошел 27 февраля в костанайском детском саду № 27. Камера наблюдения запечатлела, как после взмаха руки воспитательницы, ребенок падает на пол, а после женщина поднимает его за руку, волочет и усаживает на стул.

Запись была изучена, в том числе и в городском отделе образования.

«По данному сигналу было проведено служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что воспитатель ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности, кроме того, совершила аморальный поступок несовместимый с дальнейшей рудовой деятельностью», — объяснила старший методист отдела дошкольного образования Татьяна Жихарева.

Итог служебного разбирательства — увольнение воспитательницы по статье, а 36-летняя женщина, со стажем в 8 лет, работала в этом саду с 2012-ого года. Кроме того и директор дошкольного учреждения, которая и сообщила своему руководству об инциденте, получила строгий выговор. Но, и на этом разбирательства не закончены. Начато дело по факту административного нарушения, которое рассматривает костанайская полиция.

«После заключения медицинской экспертизы, будет вынесено решение о привлечении к административной ответственности. Данный материал будет рассматривать административный суд Костаная. Санкция статьи предусматривает арест, либо штраф, либо арест до 15 суток», — сказал начальник МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

Статья, по которой рассматривается дело, называется «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Впрочем она предусматривает в качестве наказания и предупреждение. По словам сотрудников отдела образования, подобных инцидентов в костанайских садах никогда не происходило, и записи камер наблюдения, по их утверждению, администрация детсадов просматривает ежедневно.

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