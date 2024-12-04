В Казахстане теперь будут штрафовать за превышение скорости на 60 км/ч и более. Штрафы за это нарушение равны 40 МРП и 60 МРП – при повторном действии. О масштабе изменений узнали журналисты NUR.KZ.

Об увеличении максимальных штрафов за превышение скорости в Казахстане говорили более двух лет. В результате 3 октября 2024 года был подписан закон, содержащий подобную поправку. А сегодня, 4 декабря, она была введена в действие. Законом вводится новый вид правонарушения и штрафы за него: превышение установленной скорости движения транспортного средства на 60 и более километров в час (км/ч) влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей (МРП), или 147 680 тенге в 2024 году.

За повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания сумма вырастет до 60 МРП, или 221 520 тенге. Штрафы за более мелкие нарушения скоростного режима остаются прежнего размера. Итак, согласно 592 статье Административного кодекса, они следующие:

на 10-20 км/ч – 5 МРП, или 18 460 тенге в 2024 году;

на 20-40 км/ч – 10 МРП, или 36 920 тенге;

на 40-60 км/ч – 20 МРП, или 73 840 тенге.

За повторное превышение скорости на 20-60 км/ч предусмотрено увеличение взыскания до 30 МРП (110 760 тенге). Напомним, что раньше это был максимум, который могли получить водители за такое правонарушение.

Таким образом, с введением поправок максимальные размеры штрафов за нарушение скоростного режима выросли в два раза.

@Автор: Екатерина Сохарева

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