В Казахстане с 30 сентября ввели период «охлаждения» – время, которое должно будет пройти после оформления кредита перед тем, как банк отправит деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

До сегодняшнего дня любой казахстанец мог моментально оформить кредит в режиме онлайн – деньги сразу же поступали ему на счет. Однако теперь такой оперативности больше не будет.

В Казахстане с 30 сентября текущего года вводится период «охлаждения» при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-займов. Теперь не получится оформить кредит и сразу же получить деньги – придется сначала подождать:

не менее 8 часов, если заем был выдан на сумму от 150 до 255 месячных расчетных показателей (МРП), или от 589 800 до 1 002 660 тенге в 2025 году;

не менее 24 часов, если сумма займа превышает 255 МРП (1 002 660 тенге);

не менее 24 часов, если выдается микрокредит на сумму свыше 75 МРП (294 900 тенге).

Отметим, что банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны соблюдать период охлаждения в случае выдачи заемщику в течение 1 дня нескольких кредитов, общая сумма которых превышает указанные лимиты.

Деньги по кредиту переводят только после окончания периода «охлаждения» и получения согласия заемщика. Если заемщик передумал, договор аннулируется и средства не перечисляются.

Сделано это для того, чтобы защитить граждан. Период «охлаждения» дает шанс отменить кредит без последствий, если человек понял, что стал жертвой мошенников.

Однако ограничения не распространяются на выдачу товарных кредитов, рефинансирование и займы в рамках лимита по платежной карте до 150 МРП.

При этом, если заемщику действительно срочно нужны деньги, он сможет обратиться в отделение банка лично – тогда никакого периода «охлаждения» не будет.

@Автор: Илья Манаев

