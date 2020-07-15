МОН изменил требования к обязательной школьной форме

time.kz
Приказом министра образования и науки РК от 13 июля 2020 года внесены дополнения в Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, передает zakon.kz.
В частности, появился новый пункт, гласящий, что в случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, форс-мажорных обстоятельств родители обеспечивают детей удобной одеждой в деловом, классическом стиле, в которой дети могут посещать организации среднего образования до снятия ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного положения, форс-мажорных обстоятельств.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
COVID-2019 в Казахстане
63514 - зарегистрированно
38008 - выздоровевших
375 - летальных случаев
1696 - в Костанайской области