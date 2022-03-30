МОН изучает возможность сокращения каникул для школьников

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на предложение сократить каникулы для школьников, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса министра спросили о предложении бизнесмена Айдына Рахимбаева сократить каникулы казахстанских школьников.

«Мы говорим о том, что есть люди, которые как за, так и против. Мы понимаем аргументы тех, кто возражает, здесь должен быть всегда научный подход. Мы должны смотреть не с точки зрения министерства, управления образования, учителя или родителя. Мы должны смотреть с научной точки зрения — как эффективнее для ребенка», — сказал министр.

По словам Аймагамбетова, на данный момент в Министерстве образования проводят исследование на предмет сокращения длительности каникул.

«Для того чтобы решить этот вопрос с точки зрения науки, психологии, методологии, мы сейчас проводим это исследование и обязательно скажем о результатах. Предварительно будем обсуждать вместе с коллегами этот вопрос. Кулуарные решения в тиши кабинетов никто принимать не собирается», — ответил глава МОН.

Ранее бизнесмен и основатель строительного холдинга Bi Group Айдын Рахимбаев предложил сократить в Казахстане продолжительность школьных каникул на четыре недели и за счет этого увеличить продолжительность учебного года до 38 недель.

По его словам, продолжительность школьного года у нас меньше, чем в передовых странах Азии, что влияет на эффективность обучения. Бизнесмен также отметил, что в общеобразовательных школах BINOM, которые открываются рядом с ЖК компании, в рамках пилотного проекта и с одобрения Министерства образования учебный год будет продлен уже в этом году.