МОН: Казахстанских школьников обеспечат учебниками вне зависимости от формата обучения

Казахстанских школьников обеспечат учебниками вне зависимости от формата обучения. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает «Хабар 24».

«Учебники давно у нас, ещё в апреле – мае были заказаны. Вне зависимости от того, какой формат будет, мы должны обеспечить ребёнка бумажным вариантом учебника. Даже если это обучение дистанционное, у ребёнка должен быть бумажный вариант учебника, это очень важно. В этом году определённые классы, например, 11 классы получают новые учебники. Они полностью переходят на обновлённые программы, поэтому эти учебники, бумажные, будут закуплены и доставлены», – сообщил глава МОН.

Он также отметил, что в некоторых регионах уже приступили к отгрузке книг из издательств. Кроме того, идёт работа по переводу учебников в электронный формат.

Ранее министр образования и науки рассказал, что сейчас в ведомстве рассматривают три варианта начала нового учебного года: дистанционный, традиционный и смешанный формат обучения школьников.

Также Асхат Аймагамбетов сообщил, что в предстоящем учебном году учащимся необязательно покупать школьную форму.

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