МОН предлагает объединить последние звонки с выпускными и провести их в июне

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, что последние звонки в школах могут пройти вместе с выпускными вечерами, передает informburo.kz Об этом он сообщил во время онлайн-интервью Tengrinews.kz.

«Такого отдельного мероприятия или праздника как «последний звонок» нет. Что такое последний звонок? Это последний день обучения – 25 мая, когда последний раз в школе звучит звонок. Это стало традицией. Но в этом году в связи с тем, что дети обучаются дистанционно, они не посещают школы. Как можно проводить последний звонок, не посещая школы? Само мероприятие ради мероприятия», – сказал министр.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что если будут сняты карантинные меры, в школах проведут выпускные вечера.

«Если всё будет благополучно, мы подготовим концепции проведения выпускных вечеров, чтобы прозвучал и последний звонок, и было вручение аттестатов, и прощание со школой, и школьный вальс со всеми необходимыми ритуалами», – отметил министр.

Он дополнил, что выпускные вечера будут проходить с соблюдением ограничительных мер: без гостей, каждая школа и класс отдельно.

По словам министра образования, следующий учебный год начнётся 1 сентября. Однако в каком формате он начнётся, пока неизвестно.

«Как, в каком формате, никто сказать не может, потому что никто не знает, какая будет ситуация с пандемией: будет ли вторая волна и насколько быстро мы сможем оправиться. Мы готовим несколько вариантов. Если всё-таки нам придётся начинать в дистанционном формате, мы должны будем быть более подготовленными», – сказал Асхат Аймагамбеов.

27 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что режим ЧП отменят 11 мая, если не произойдёт новой вспышки эпидемии. При этом дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах сохранится.

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