МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников

Благотворительную акцию «Oqy’shyny qolda» по сбору компьютерной техники для нуждающихся школьников запускают в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Организаторы акции — Министерство образования и науки, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и общественное объединение «Менің Атамекенім».

Акция направлена на приобретение компьютерной техники, ноутбуков, планшетов и возмездную их передачу особо нуждающимся, за счет добровольной помощи спонсоров, благотворителей и меценатов. Мы обращаемся ко всем казахстанцам, предприятиям, компаниям и организациям принять участие в акции, помочь детям в обучении в дистанционном формате, — сказал председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Казахстана Есенгазы Имангалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, министерством уже проведен мониторинг школ и определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники школьниками.

Первоочередная помощь будет оказана детям с особыми потребностями, детям-сиротам. А также детям из семей, получающих адресную социальную помощь, не получающих АСП, в которых доход ниже величины прожиточного минимума, где родители инвалиды или многодетные семьи, где только один родитель, — добавил Имангалиев.

Дополнительную информацию по проведению акции можно получить в call-центрах при управлениях образования областей и городов республиканского значения, на страницах социальных сетей Минобразования.

Позднее исполнительный директор общественного объединения «Менің Атамекенім» Лаззат Чинкисбаева расскзала, как планируют закупать технику для обучения школьникам.

Мы заключаем договор покупки этой техники, далее заключаем договор с 2 000 школ, количество которых у нас определены. В школы техника поступает именная, которую потом передают родителям под ответственность на учебный период. По завершению учебного периода планшет или ноутбук сдается в школу на хранения. Дело в том, что во-первых, это ответственность как школы, так и родителей этих детей. Есть другие факторы — миграционный, если, допустим, ребенок переехал в другой регион. (…) Это тот же принцип, что и с учебниками. Учебники же у нас по республике бесплатно выдаются на период обучения, а потом в библиотеку возвращаются, — пояснила Лаззат Чинкисбаева.

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