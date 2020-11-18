МОН РК признал снижение качества образования из-за дистанционного обучения

В Министерстве образования страны признают, что дистанционка отрицательно сказалась на качестве получаемых знаний школьниками. Об этом свидетельствуют и мониторинги, проводимые экспертами. В ведомстве подчеркивают, что ученые вместе с педагогами сейчас работают над тем, чтобы улучшить интерактивную работу с детьми. А ещё стало известно, что новогодних утренников в казахстанских школах в этом году не будет.

С 16 ноября в школах Казахстана началась вторая четверть. В связи с эпидемиологической ситуацией, образовательные учреждения с контингентом до 300 человек перешли на работу в обычном режиме, для школ свыше 300 человек сохраняется формат онлайн-обучения. Речь о возвращении к оффлайн-обучению не ведут даже относительно регионов «зеленой зоны» безопасности.

«Нахождение региона в зеленой, желтой и красной зоне — это движущая, ситуация и регионе который в примеру, находится сегодня в зеленой зоне, может оказаться в зеленой. И вы заметили, что заболевания выросли, и трех зонах заболевания увеличились во всех регионах от 3 до 5 раз»,- сказала председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК Айжан Есмагамбетова.

Как заявила глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, с начала учебного года коронавирусом заболели около 240 учителей в Казахстане. Так же с начала учебного года коронавирусом заразились 1 042 школьника. Из них 302 в дежурных классах, еще 740 — на дистанционном обучении. При этом в Министерстве образования не отрицают, что дистанционка сказалась на качестве обучения и не только в Казахстане, это признают эксперты во всем мире. По словам вице-министра образования, мониторинг показывает, что проседания знаний идет в основном у слабоуспевающих детей.

«Не исключение и Казахстан, потому что с учетом прихода дистанционки новые методы и подходы наши ученые разрабатывают, занимаются достаточно много и молодые учителя ищут подходы. Минобразования сейчас работает более интенсивно над новшествами для повышения качества и будут использоваться»,- говорит вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари.

Помимо этого, как подчеркнул Рустем Бигари, казахстанским учителям не будут сокращать зарплату из-за дистанционного формата обучения школьников. По его словам, если будут факты уменьшения окладов преподавателей, то по каждому случаю в профильном ведомстве обещают разобраться. Также чиновники от здравоохранения сообщили, что новогодние утренники в этом году отменены

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