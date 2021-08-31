МОН: Родители не должны писать заявления о том, что они полностью отвечают за здоровье детей при офлайн-обучении

В школах не должны просить родителей написать заявление о том, что они несут ответственность за здоровье детей при обучении в традиционном формате, сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Молдир Абдуалиева, передает informburo.kz

По её словам, офлайн-формат необходим для обеспечения качественного образования. Никаких заявлений, в которых родитель должен указать, что не возражает против обучения своего ребёнка офлайн-формате и сам отвечает за его жизнь и здоровье, в школах требовать не должны.

О случаях, когда родителей просят написать заявление, Молдир Абдуалиева просит сообщать непосредственно ей. Все они будут рассмотрены индивидуально.

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