МОН запустил горячую линию для сообщений о проблемах в сфере образования

Казахстанцы смогут сообщать о проблемах в сфере образования по номеру специальной горячей линии, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Граждане могут обратиться с различными вопросами. Сообщать предлагают о фактах привлечения учителей к несвойственным функциям, проблемах со школьными туалетами, камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, другими элементами систем обеспечения безопасности, общежитиями и так далее, передает informburo.kz

Все желающие смогут направлять фото и видеоматериалы в мессенджере Whats App на номер 8 (705) 206-59-32. Вопросы, касающиеся школ, будут переданы в местные исполнительные органы. Это связано с тем, что законодательно функции финансирования, вопросы строительства, ремонтных работ, создания необходимых условий, в том числе и санитарных, находятся в ведении акиматов.

«Мы берём на контроль обращения граждан и благодарим за активность в вопросах обеспечения безопасности детей. Если такому примеру последуют и другие, сообщая нам о фактах несоответствий, мы будем направлять их в акиматы, в ведении которых находится решение, например, проблем с видеокамерами или санитарными узлами в школах, и сами контролировать вплоть до полного решения вопроса», – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гульзат Кобенова.

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