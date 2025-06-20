Монеты номиналом 1 и 2 тенге больше не будут чеканить в Казахстане. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как объяснил глава Нацбанка, решение обусловлено нецелесообразностью дополнительных расходов на выпуск монет столь малого номинала.

«Мы согласны, что нам нецелесообразно ее (1 тенге — прим.) чеканить, поэтому базовый план у нас такой: она у нас, которая в обороте есть, есть и будет ходить, но чеканить дополнительно мы не планируем. И 2 тенге тоже, да», — отметил Сулейменов в кулуарах Сената.

Он подчеркнул, что находящиеся в обращении монеты изымать не будут, однако производство новых прекращается.

«Те, которые в обороте ходят — у нас в кармане, еще где-то — понятно, их изымать не будем. Но на новые монеты мы денег не тратим», — заключил глава Нацбанка.

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