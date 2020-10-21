Мониторинговая группа проверила школы и детсады в Костанае

Костанайские детсады и школы проверили на соблюдение ими санитарных норм, положенных в борьбе с COVID-19. Нарушений выявлено не было. Мониторинговой группе, состоящей из санврачей и полицейских, представители учебных заведений показали закупленный запас антисептических средств, масок и перчаток, а так же специальные журналы проверок на термометрию.

Школы и детсады Костаная начали проверять мониторинговые группы, в составе которых санитарные врачи и полицейские. Они проверяют, как в учебных заведениях сегодня соблюдаются санитарные нормы — залог того, что учебные заведения могут работать во время пандемии коронавируса. Первым местом стал частный детский сад, но попасть внутрь проверяющие не смогли. Он оказался закрыт. Мониторинговая группа отправилась в среднюю школу №20. Здесь нарушений не оказалось. При входе обязательный антисептический коврик, пропитанный специальным составом, для рук на стене бесконтактный санитайзер с антисептиком. Есть на полу и направляющие разметочные стрелки, а на этажах — урны для использованных масок и перчаток.

В детском саду №11 санитарные нормы исполняются также тщательно. Руководство детсада показывает мониторинговой группе все свои запасы, а они весомые — маски, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры на входе и обязательные коврики для обработки ног.

Уже в самих группах представителям мониторинговой группе показали индивидуальные электронные градусники. По словам представителей детсада, на каждом подписано имя ребенка, после использования градусник обрабатывается и убирается до следующего раза. Следующий детсад, который осмотрела мониторинговая группа, тоже нареканий не вызвал. Нарушений нет.

В общем, как отметили представители мониторинговой группы, проверка школьных и дошкольных заведений показала, что проверенные учебные заведения достойно соблюдают санитарные нормы. Видно, что здесь ежедневно и по несколько раз в сутки проводятся все необходимые для эпидемиологической безопасности процедуры. Подобные проверки учебных заведений продолжатся и дальше.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.