Мониторинговые группы выключают свет — это неправда. В преддверии праздников в палате предпринимателей состоялось заседание

Уже две недели Костанайская область находится в желтой зоне, а значит свою работу мониторинговые группы усиливают. Проверки бизнесменов пугают, поэтому они вновь и вновь обсуждают работу этих групп в Палате предпринимателей Костанайской области.

Вопрос становится еще актуальней и в связи с декабрьскими большими выходными и праздниками.

«В течении двух лет к нам поступило очень много жалоб на мониторинговые группы. На прошлой неделе мы выслушали, было слишком много вопросов. Мы проводим повторное в преддверии новогодних праздников, как мы должны действовать», — сказал на встрече директор палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Представители мониторинговых групп подчеркивают, что если бизнес соблюдает режим работы, соцдистанцию, масочный режим и лимит численности посетителей, то вопросов к ним нет. С начала года ими было проведено 1979 рейдов, выявлено 144 нарушения, наложено штрафов на 24 млн тенге. Информацию для проверок предоставляет ситуационный центр при акимате города, куда поступают жалобы от горожан. Источником становятся и социальные сети.

«На прошлом совещании я слышал от выступающих, что мониторинговые группы выключают свет. Такого при мне не было, мы заходим показываем акт, служебные удостоверения, разговариваем с администратором заведения, ведется видеофиксация, соответственно, видно заведение, дата, наименование организации», — говорит координатор мониторинговых групп акимата Костаная Куаныш Аманкулов.

Со своей стороны представители Палаты предпринимателей рекомендуют бизнесменам знать правовую основу работы мониторинговых групп. Самое важное то, что рейд должен быть обязательно зарегистрирован на сайте InfoKazakhstan. Акт проверки должен содержать сканированный QR код, по которому предприниматель может убедиться в ее достоверности. Если у предпринимателя возникли сомнения, то ему необходимо обращаться к представителям мобильных групп по защите прав предпринимателей, в состав которых входят сотрудники прокуратуры.

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