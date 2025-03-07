Поправки в закон «О дорожном движении» и Адмкодекс, которые обязывают регистрировать мопеды, запрещают ездить на скутерах без прав, а также устанавливают наказания для мопедистов-нарушителей, вступают в силу с 5 апреля 2025 года. При этом полицейские решили ускориться и в виде эксперимента начали ставить мопеды на учёт с 20 января, сообщает сайт kolesa.kz
На сегодня в Алматы, по данным местного департамента полиции, госномера получили 2013 мопедов. Информация по другим регионам отсутствует, но, надо полагать, и там их успели зарегистрировать не так уж и много. И если учесть, что только в южной столице ездит навскидку около 50 тысяч скутеров, дела с постановкой на учёт в стране двухколёсок обстоят, мягко говоря, печально.
Полицейские напоминают, что после 5 апреля водители мопедов, которые не зарегистрируют свою технику и будут управлять скутерами без водительского удостоверения категории А1, станут наказывать, а сами мопеды отправлять на спецстоянку.
К примеру, за езду без номеров или на скутере, не поставленном на учёт, водителю будет грозить штраф 10 МРП (39 320 тенге). За установку заведомо подложного или поддельного госномера — 15 МРП (58 980 тенге), а за катание без прав — 5 МРП (19 660 тенге).
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