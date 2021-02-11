Мораторий на переименование улиц планируют ввести в Казахстане

В Казахстане планируют ввести временный мораторий на переименование улиц, районов, площадей и проспектов в населенных пунктах с 1 мая. Предложение одобрил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов на заседании спецкомиссии по проведению переписи населения, передает Tengrinews.kz.

«Для качественного проведения переписи комиссией рассмотрен вопрос о целесообразности введения моратория в период с 1 мая по 31 декабря 2021 года по предложениям об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и по наименованию, переименованию составных частей населенных пунктов», — говорится в сообщении по итогам заседания спецкомиссии.

Отмечается, что первый вице-премьер одобрил предложение и поручил Бюро национальной статистики направить соответствующее письмо в Администрацию Президента.

Отметим, составными частями населенных пунктов являются микрорайоны, районы городов, площади, проспекты, бульвары, улицы, переулки, парки, скверы, мосты и другие части.

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