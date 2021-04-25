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Мораторий на продажу сельхозземель для казахстанцев продлили на 5 лет

В Казахстане продлен срок моратория на частную собственность на сельхозземли для казахстанцев на 5 лет, сообщает zakon.kz.

На заседании вопрос о частной собственности на земли сельхозназначения вызвал активное обсуждение.

Участники заседания разделились на три лагеря: сторонников частной собственности, приверженцев запрета и тех, кто считает наиболее разумным оставить фермерам аренду на длительный срок, — говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства.

Поскольку единого мнения у членов комиссии не сложилось, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов предложил проработать вопрос более обстоятельно.

По его мнению, необходимо:- провести полную инвентаризацию сельхозземель, в ходе которой учесть почвенные и геоботанические особенности всех земель страны;

— провести полную ревизию стоимости земли с учетом рыночной цены и пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель, которая не менялась последние 10 лет;

— для обеспечения справедливой и прозрачной передачи земли внедрить механизм предоставления сельхозземель в электронном формате и в открытом доступе.

 

Очевидно, что для принятия окончательного решения требуется некоторое время. Спешить нельзя. На качественное выполнение и внедрение указанных работ требуется от 3 до 5 лет. Таким образом, рекомендую продлить срок действия нормы, предусматривающей мораторий на частную собственность для казахстанцев, на 5 лет, — отметил Тугжанов.

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