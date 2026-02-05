В начале апреля в Казахстане завершится срок действия моратория на рост тарифов на коммунальные услуги. В Министерство национальной экономики Республики Казахстан рассказали LS, как в дальнейшем может формироваться стоимость услуг.

Мораторий на повышение тарифов был введён в октябре 2025 года и действует до конца марта 2026 года. При этом в министерстве подчеркнули, что говорить о конкретных параметрах возможного роста пока преждевременно, поскольку каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

В ведомстве пояснили, что ценовые изменения зависят от целого ряда факторов, влияющих на себестоимость услуг. В их числе — расходы на стратегические ресурсы и товары, такие как топливо, уголь, мазут, газ и электроэнергия, а также затраты на материалы, услуги сторонних организаций и налоги.

Кроме того, на формирование тарифов влияет состояние коммунальной инфраструктуры. Существенную роль играют высокий уровень износа сетей, необходимость их модернизации, рост заработной платы работников отрасли, а также изменение цен на электроэнергию и газ.

В министерстве напомнили, что тарифы утверждаются на основании заявок субъектов естественных монополий. После их подачи уполномоченный орган проводит проверку документов на предмет экономической обоснованности.

При этом в МНЭ заверили, что все ремонтные и эксплуатационные мероприятия, запланированные на 2025 год, уже включены в утверждённые сметы и реализуются в установленном порядке и в предусмотренные сроки.

