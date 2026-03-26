Мораторий заканчивается: когда поднимут тарифы на коммунальные услуги

После завершения моратория на рост коммунальных тарифов в Казахстане их повышение возможно не ранее июня 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий Нурлан Булатбаев, передает informburo.kz

Мораторий на тарифы завершится в апреле

Напомним, с января по март в стране действовала приостановка повышения тарифов для всех категорий потребителей. За это время планировалось провести проверку исполнения инвестиционных обязательств со стороны монополистов.

Почему тарифы всё же могут вырасти

По словам Булатбаева, ситуация в отрасли остаётся напряжённой: средний износ инженерных сетей превышает 50% и ежегодно увеличивается на 2–3%, если не проводить своевременные вложения. Это требует модернизации и пересмотра тарифов, однако резкого роста цен не ожидается.

Когда ждать первые заявки

Он отметил, что на данный момент в комитет не поступило заявок с существенным увеличением тарифов. При этом подать их поставщики могут в любое время — фиксированных сроков нет. Ожидается, что первые обращения могут поступить уже в апреле.

Сроки рассмотрения и запуск новых тарифов

После подачи заявки процесс её рассмотрения занимает время. В стандартном порядке он может длиться до 90 рабочих дней, в упрощённом — около 40 дней. Перед утверждением тарифов обязательно проводятся публичные слушания. Таким образом, первые изменения возможны не ранее июня.

Какие регионы в зоне риска

В первую очередь заявки могут подать регионы с наиболее изношенной инфраструктурой. Речь идёт о северных, западных и восточных областях страны, а также Акмолинской области, где состояние сетей и оборудования близко к критическому.

Насколько вырастут тарифы

Булатбаев добавил, что в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» возможно снижение нагрузки на потребителей. По предварительным оценкам, влияние таких изменений может составить около 3–4%, а при длительном финансировании и государственной поддержке рост тарифов может быть минимальным для населения.

Чек с кассы может обернуться проблемами: предупреждение для казахстанцев Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупредил казахстанцев о рисках, связанных с небрежным отношением к...