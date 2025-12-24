В Костанайской области 25 декабря ожидаются снег и метель, местами — туман. Ночью осадки пройдут по большей части региона, днем снег и метель прогнозируют преимущественно на севере и востоке области. На западе, севере и юге сохранится туман, что может заметно ухудшить видимость на дорогах.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9–14 м/с, на западе, севере и востоке области порывы усилятся до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, на юге и востоке области — 8–13 мороза. Днем также ожидается 20–25 мороза, с дальнейшим понижением.

В Костанае будет облачно: ночью прогнозируются снег и метель. Ветер 9–14 м/с, температура воздуха ночью и днем — 20–22 градуса мороза.

Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательнее: из-за метели и тумана возможны переметы, ухудшение видимости и осложнение дорожной обстановки.

Девять банков ликвидируют в Казахстане: как забрать свои деньги Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает принимать заявления на выплату возмещения по так называемым «уважительным...

Костанай готовится к реновации: старые дома могут пойти под обновление В Костанае рассматривают возможность запуска программы реновации ветхого жилья. О планах по обновлению старого жилфонда...