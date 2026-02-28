По данным синоптиков, в Костанайская область в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий.

Ночью на западе и севере области прогнозируется снег и низовая метель. Днем осадки сохранятся — снег пройдет преимущественно на западе и севере региона, также ожидаются низовая метель и гололед.

На юге и востоке области синоптики предупреждают о тумане.

Ветер юго-восточный 9–14 м/с, днем на западе и севере порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 21–26 градусов мороза, на севере области столбики термометров опустятся до 30 градусов ниже нуля, на западе — до 16 градусов мороза. Днем ожидается 6–11 градусов мороза, на востоке области — до 15 градусов ниже нуля.

В Костанай прогнозируется переменная облачность. Утром и днем пройдет снег. Ветер юго-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит 23–25 градусов мороза, днем — 8–10 градусов ниже нуля.

Спасательные службы рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать осторожность на дорогах в связи с возможным гололедом и ухудшением видимости.

