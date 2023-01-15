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Мороз до 33 градусов ожидается в областях Казахстана 16 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Казгидромет».
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«На большую часть территории РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На крайнем севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге, юго-востоке страны — туман», — сообщают синоптики.
При этом ночью на севере, в горных районах области Жетісу сохранится очень сильный мороз 28-33 градусов, в Алматинской области — сильный мороз 24-29 градуса.