Информация для учащихся первой смены школ Костанайской области. ДОПОЛНЕНИЕ

Информацию распространил отдел образования Костаная.

Температура воздуха-25 гр. 0-4 классы 1 смены школ г.Костанай переводятся на дистанционный формат обучения.

Карабалык 1-4 класс в связи с понижением температуры переведены на дистанционное обучение.

Район им.Б. Майлина температура от — 21 до — 29. Перенос на вторую смену и дистанционное обучение, районные школы 1-4 переведены на дистанционное обучение и посёлок Тобол с 1-7 классы.

Информация дополняется.

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