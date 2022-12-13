Мороз к ночи усилится в Костанае и области

Погода 14 декабря в Костанайской области ожидается без осадков.

На севере области будет туман. Ветер северо-восточный, восточный 7-12, днем на юге области 15 м/с.

Температура воздуха ночью 21-26, на юге области 18, днем 11-16, на юге области 7 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 22-24, днем 11-13 мороза.

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