Погодные условия в области и Костанае 22 декабря.

По данным синоптиков, на севере области ожидается небольшой снег, низовая метель и гололёд. В западных и восточных районах прогнозируется туман, что может осложнить видимость на дорогах.

Ветер юго-западный со скоростью 9–14 м/с, на западе, севере и востоке области порывы будут усиливаться до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит −20…−25 градусов, на западе области — около −17 градусов. Днём ожидается −5…−10 градусов, на востоке области — до −13 градусов мороза.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью −20…−22 градуса, днём −7…−9 градусов мороза.

