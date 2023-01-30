Морозная, зимняя погода ожидается в ближайшие три дня — Казгидромет

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Северная половина республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления.
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В связи с этим сохранится морозная погода преимущественно без осадков. Погоду южной половины страны будет определять Южный циклон, с которым пройдут осадки, 2 февраля прогнозируются сильные осадки в виде дождя и повышение температуры воздуха до 5-12 тепла.