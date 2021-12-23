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Морозно. О погоде 24 декабря в Костанае и области

Фото alau.kz

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Ночью на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель.

На юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, на севере области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 16-21, на севере области 25, днем 12-17, на севере области 20 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег.

Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 15-17 мороза.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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