Морозно. О погоде 24 декабря в Костанае и области

Фото alau.kz
Ночью на севере, востоке области небольшой снег, низовая метель.
На юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, на севере области 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 16-21, на севере области 25, днем 12-17, на севере области 20 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег.
Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 15-17 мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан Костанай Костанайская область новости общество погода прогноз прогноз погоды РТН