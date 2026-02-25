Обширный морозный антициклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории Казахстана. Значительных изменений температурного фона в ближайшие дни не ожидается.

По данным синоптиков, погода будет преимущественно без осадков. Лишь в южных регионах прогнозируются осадки, временами сильные, в основном в виде дождя. Также ожидается усиление ветра и возможны гололёдные явления.

В конце периода в южных областях ожидается понижение температуры: ночью до 10–17 градусов мороза, в Туркестанской области — до 2–10 ниже нуля. Днём столбики термометров покажут 2–12 градусов мороза, а в Туркестанской области — до 2–7 градусов тепла.

По всей республике местами прогнозируются туманы.