Морозы будут сохраняться. Прогноз погоды на 27-29 января

В начале периода отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана.

На севере, востоке и в центре страны сохранятся морозы до 18-23, местами 26 градусов.

Лишь на западе, а также 28-29 января на юге, юго-востоке республики с прохождением Южного циклона ожидаются осадки, в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега.

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