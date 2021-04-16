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Морозы до 12 градусов придут в Казахстан

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Морозы до 12 градусов ожидаются в Казахстане. Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 17-19 апреля, передает Tengrinews.kz.

По данным метеорологов, на большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди.

«19 апреля в северных и центральных регионах с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, в южной половине — гроза», — говорится в сообщении.
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