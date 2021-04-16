Морозы до 12 градусов придут в Казахстан

«19 апреля в северных и центральных регионах с вторжением холодного антициклона из районов Скандинавского полуострова ожидается переход дождя в снег, понижение температуры воздуха ночью до 5-12 мороза, а также гололед, низовая метель. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, в южной половине — гроза», — говорится в сообщении.