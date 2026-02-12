По данным синоптиков, в Костанайской области осадков не ожидается. На западе, юге и востоке региона возможен туман.
Ветер юго-западный 9–14 м/с, на севере области порывы будут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 20–25 градусов мороза, на юго-востоке области — до 28 градусов ниже нуля. Днём ожидается 12–17 градусов мороза, на юге региона — около 9 градусов ниже нуля.
Погода в Костанае
В Костанай прогнозируется малооблачная погода без осадков.
Ветер юго-западный 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью — 20–22 градуса мороза, днём — 13–15 градусов ниже нуля.
Жителям региона рекомендуется учитывать погодные условия и усиление ветра при планировании поездок.
