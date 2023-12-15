Морозы до -42°C и нулевая видимость: вице-министр транспорта обратился к казахстанцам

Фото МЧС РК
Заместитель министра транспорта РК Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам в связи со сложной ситуацией на дорогах из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Видеообращение вице-министра опубликовали 14 декабря 2023 года в Telegram-канале ведомства.
По словам Сатжана Аблалиева, несмотря на то, что из-за непогоды на некоторых участках республиканских трасс страны вводятся ограничения движения транспортных средств, есть факты выезда. Затем водители транспортных средств из-за нулевой видимости не могут продолжить движение и застревают на трассах, образовывается скопление автомобилей, которое ограничивает движение для спецтехники и мешает очистительным работам.
«В связи с этим просим всех казахстанцев в зимний период быть внимательными и обращать особое внимание на объявления «Казавтожола», МЧС и гидрометцентра по ограничениям движения, во избежание скопления транспортных средств на закрытых участках автодорог», – сказал вице-министр, обращаясь к казахстанцам.
Он напомнил, что ограничения движения на дорогах республиканского значения вводятся из-за ухудшения погодных условий.
«Основные причины – это морозы до -40-42°C, где мы ограничивали транспортные средства на дизельном топливе, общественные транспорты. На сегодняшний день в северных регионах температура стабилизировалась. Ограничение вводим в основном в ночное время, когда температура опускается до минимума. В дневное время обеспечиваем проезд автотранспортных средств».
Сатжан Аблалиев
По его словам, введенные ранее ограничения действуют еще в южных регионах страны: