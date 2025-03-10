Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 марта. Погоду в северной половине Казахстана будет формировать северо-западный циклон.
Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается усиление ветра с метелями, на дорогах гололедица. На западе, юге страны благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться. По РК ожидаются туманы.
На севере страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5-10 до 12-17 мороза, днем повышение от 0-5 мороза до 2 мороза-3 тепла.
На востоке страны понижение от 5-13 до 15-25 мороза, днем от 6 мороза-3 тепла до 4-13 мороза.
На западе, юге страны повышение ночью от 4 мороза-5 тепла до 3-8 тепла, днем от 5-13 до 10-22 тепла.
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