Прогноз погоды по Казахстану на 11-13 марта. Погоду в северной половине Казахстана будет формировать северо-западный циклон.

Пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидается усиление ветра с метелями, на дорогах гололедица. На западе, юге страны благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться. По РК ожидаются туманы.

На севере страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5-10 до 12-17 мороза, днем повышение от 0-5 мороза до 2 мороза-3 тепла.

На востоке страны понижение от 5-13 до 15-25 мороза, днем от 6 мороза-3 тепла до 4-13 мороза.

На западе, юге страны повышение ночью от 4 мороза-5 тепла до 3-8 тепла, днем от 5-13 до 10-22 тепла.

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