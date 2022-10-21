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Морозы идут. Прогноз погоды на три дня

Фото alau.kz

22 октября ложбина Северного циклона сместиться на территорию Казахстана, под ее влиянием в первую очередь окажутся северная половина страны, где ожидаются обильные осадки смешанной фазы – в виде дождя и мокрого снега, не исключены туманы и гололеды.

Лишь на юге и востоке страны сохранится теплая погода, но уже 23 октября, по мере смещения ложбины циклона к востоку, и здесь ожидается неустойчивый характер погоды. С 23 октября на западе, с 24 октября на севере, с отрогом Западного антициклона, ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

Температуры воздуха:

  • на западе ночью 5 мороза-5 тепла, днем 2-12 тепла;
  • на севере, северо-западе, северо-востоке ночью понижение от 0-8 тепла до 0-8 мороза, днем понижение от 2-10 тепла до 2 мороза — 5 тепла;
  • в центре республики понижение ночью от 2-10 тепла до 0-8 мороза, днем от 8-18 тепла до 3 мороза 5 тепла;
  • на востоке страны понижение ночью от 3 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем от 12-20 тепла до 3 мороза 5 тепла;
  • на юге, юго-востоке понижение ночью от 5-12 тепла, в горных районах 0-5 мороза до 0-5 тепла, в горных районах 5-10 мороза, днем резкое понижение от 20-25, в горных районах 12-17 тепла до 5-13 тепла, в горных районах 2 мороза-5 тепла.
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