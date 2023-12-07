Морозы. Как сегодня учатся дети во вторую смену?

Фото alau.kz/Н.Луговской
Информацию распространяют отделы городов и районов Костанайской области.
Мендыкаринский район. 2 смена с 1 по 11 классы переводятся на дистанционное обучение.
Карасуский район. Вторая смена переводится на ДО.
Температура воздуха -26-27 гр., Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ г.Костаная, 07.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.
Узункольский район. Занятия второй смены переведены на ДО. (-29°С).
Карабалыкский район, занятия во 2 смене переводятся на ДО.
Алтынсаринский район. Занятия второй смены 0-9 классы переведены на ДО.
Материал дополняется.
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