Синоптики представили прогноз погоды. 22 января на севере, востоке, юге области ожидается снег, метель. На западе области туман. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20, на западе, севере, востоке временами 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 20-25, на севере, западе области 28, на юге области 16 мороза, днем 15-20, на севере, востоке

области 23 мороза.

В Костанае будет облачно с прояснением, днем снег, метель. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 17-19 мороза.

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