Морозы крепчают. Прогноз погоды в Костанае и области

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В конце дня на юге Костанайской области ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 28-33, на юго-западе области 25 мороза, днем 17-22, на юго-западе области 14 мороза.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 30-32, днем 18-20 мороза.
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