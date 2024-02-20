Морозы крепчают. Прогноз погоды в Костанае и области

В конце дня на юге Костанайской области ожидается небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 28-33, на юго-западе области 25 мороза, днем 17-22, на юго-западе области 14 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 30-32, днем 18-20 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.