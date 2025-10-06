Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 октября представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни жителей большинства регионов страны порадует ясная погода связанная с северо-западным антициклоном.

Лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В ночные часы отметки термометров в северных, центральных регионах будут опускаться до 1-7 градусов мороза, однако в дневные часы воздух будет прогреваться до 4-16 градусов тепла. В восточных регионах ожидается понижение температур ночью до 5-13 мороза, днем основной фон составит 3-11 тепла.

На остальной территории ожидается постепенное повышение температур.

