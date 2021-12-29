Морозы не отпускают. О погоде 30 декабря в Костанае и области

Без осадков. На севере области туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 27-32, на юге области 23, днем 18-23, на юге области 14 мороза.

В Костанае будет малооблачно, без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 30-32, днем 20-22 мороза

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