Прогноз погоды по Казахстану на 25-27 марта представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два атмосферных процесса. Антициклон, который охватит северные и центральные регионы РК, здесь ожидается погода преимущественно без осадков.

Циклон окажет свое влияние, на юг, юго-восток, восток республики что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега, образованию гололедицы, усилению ветра, на востоке страны ожидается низовая метель.



В отдельных районах также ожидаются туманы, снижающие видимость. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха, на всей территории РК.

Температурный фон:

На западе страны температура ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

На юго-западе температуры ночью 0-8 тепла, днем 8-15 тепла.

На северо-западе основной фон температуры ночью 1-12 мороза, днем 3-12 тепла.

На севере повышение температуры ночью от 7-15 мороза до 3-11 мороза, днем от 3 мороза-5 тепла до 3-12 тепла.

В центре страны повышение температуры от 2-17 мороза до 0-10 мороза, днем от 5 мороза-7 тепла до 4-12 тепла.

На востоке ночная температура понизится от 10-18 мороза до 13-25 мороза, днем ожидается повышение 0-15 мороза до 5 мороза-10 тепла.

В южных регионах ночью ожидается понижение от 5 мороза-11 тепла до 0-10 мороза, днем основной фон температуры 1-13 тепла.

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