Морозы ненадолго. Костанайские синоптики о погоде

Теплая погода и снегопад на большей территории области сменится резким понижением температуры. Морозы продержатся до начала следующей недели. В понедельник снова потеплеет, но ожидается усиление ветра.

Скандинавский циклон принес в Костанайскую область снежную погоду. Вчера и сегодня ночью осадки прошли по всему региону. Больше всего их выпало в поселке Кушмурун Аулиекольского района, это 16 мм или 80% месячной нормы. А вот в Костанае выпало всего 4 мм — это 60% месячной нормы. Но, такая теплая погода и снегопад, скоро сменится похолоданием.

«Придут полярные, холодные, воздушные массы, которые принесут понижение температуры. К выходным дням уже еще сильнее похолодает»,- рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Костанайского филиала Казгидромет Антонина Шибаршина.

К концу недели ожидается, что температура воздуха по области ночью понизится до 20-25 градусов мороза, а на севере и до 28. Днем столбики термометров опустятся до 13-18. Но это ненадолго.

«Начало той недели, и вообще та неделя будет характеризоваться ненастной погодой это будет связано с чередой опять же западных циклонов, которые принесут нам осадки и повышение температуры, морозы ослабеют, температура поднимется ночью 8-13, днем 2-7 мороза»,- говорит Антонина Шибаршина.

В понедельник на территорию области вместе с потеплением придёт и усиление ветра до 15-20 м/с, а также метель. Такая погода будет и в новогоднюю ночь, морозов и понижения температуры не ожидается. Антонина Шибаршина отмечает, что в Костанайском филиале Казгидромет снова заработал информационный канал, по которому любой желающий может узнать проноз погоды на ближайшие сутки, для этого необходимо позвонить на городской номер телефона 55-11-17.

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